Машины, земля и дом в России: появились любопытные данные о приобретениях "слуг народа"

Значительная часть народныіх депутатов от фракции "Слуга народу" и члены их семей приобрели землю, дома и автомобили в 2020 году. Некоторые обзавелись недвижимостью на территории Российской Федерации.
Об этом на странице в facebook сообщает "Комитет избирателей Украины".
Согласно их информации, основанной на опубликованных декларациях народных избранников, приобрели новое имущество 97 нардепов и членов их семей. В целом "Слуги народа" приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Самой популярно маркой авто стал Toyota, Mercedes и BMW. Всего на обновление автопарка депутаты потратили 63 миллиона гривен.
Владельцами новых авто среди прочих стали:
Также автопарк пополнили жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1 300 000 грн.), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн.), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1 400 000), Павла Якименко (BMW X6 M50i / G06, 2 900 000.), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2 300 000), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1 500 000.). Кроме того, супруга Давида Арахамия оформила квадроцикл стоимостью 972 000 грн. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1 600 000 грн.
Помимо автомобилей, народные избранники купили 20 квартир на общую сумму 16 миллионов гривен. В собственность депутатов перешло 5 жилых домов и 67 земельных участков. А супруга нардепа Дмитрия Гурина купила два земельных участка и дачный дом в России.
Напомним, партия "Слуга народа" создает движение "Зе!Женщины". Его задача продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях