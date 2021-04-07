Машины, земля и дом в России: появились любопытные данные о приобретениях "слуг народа"

Значительная часть народныіх депутатов от фракции "Слуга народу" и члены их семей приобрели землю, дома и автомобили в 2020 году. Некоторые обзавелись недвижимостью на территории Российской Федерации.

Об этом на странице в facebook сообщает "Комитет избирателей Украины".

Согласно их информации, основанной на опубликованных декларациях народных избранников, приобрели новое имущество 97 нардепов и членов их семей. В целом "Слуги народа" приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Самой популярно маркой авто стал Toyota, Mercedes и BMW. Всего на обновление автопарка депутаты потратили 63 миллиона гривен.

Владельцами новых авто среди прочих стали:

- Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1 900 000 грн.);

- Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1 700 000);

- Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1 700 000);

- Игорь Негулевський (BMW М760LI, 1 400 000);

- Любовь Шпак (BMW X3, 1 200 000.);

- Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 000;

- Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 000);

- Орест Саламаха (Audi A5, 560 000);

- Игорь Мурдо (Toyota Camry, 550 000);

- Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 000);

- Олег Арсенюк (Audi A6, 437 000);

Также автопарк пополнили жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1 300 000 грн.), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн.), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1 400 000), Павла Якименко (BMW X6 M50i / G06, 2 900 000.), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2 300 000), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1 500 000.). Кроме того, супруга Давида Арахамия оформила квадроцикл стоимостью 972 000 грн. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1 600 000 грн.

Помимо автомобилей, народные избранники купили 20 квартир на общую сумму 16 миллионов гривен. В собственность депутатов перешло 5 жилых домов и 67 земельных участков. А супруга нардепа Дмитрия Гурина купила два земельных участка и дачный дом в России.

Напомним, партия "Слуга народа" создает движение "Зе!Женщины". Его задача продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях