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Машины, земля и дом в России: появились любопытные данные о приобретениях "слуг народа"

Машины, земля и дом в России: появились любопытные данные о приобретениях "слуг народа"
13:06 Сегодня Телеграф

Значительная часть народныіх депутатов от фракции "Слуга народу" и члены их семей приобрели землю, дома и автомобили в 2020 году. Некоторые обзавелись недвижимостью на территории Российской Федерации.

Об этом на странице в facebook сообщает "Комитет избирателей Украины".

Согласно их информации, основанной на опубликованных декларациях народных избранников, приобрели новое имущество 97 нардепов и членов их семей. В целом  "Слуги народа" приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Самой популярно маркой авто стал Toyota, Mercedes и BMW. Всего на обновление автопарка депутаты потратили 63 миллиона гривен.

Владельцами новых авто среди прочих стали:

  • - Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1 900 000 грн.);
  • - Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1 700 000);
  • - Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1 700 000);
  • - Игорь Негулевський (BMW М760LI, 1 400 000);
  • - Любовь Шпак (BMW X3, 1 200 000.);
  • - Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 000;
  • - Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 000);
  • - Орест Саламаха (Audi A5, 560 000);
  • - Игорь Мурдо (Toyota Camry, 550 000);
  • - Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 000);
  • - Олег Арсенюк (Audi A6, 437 000);

Также автопарк пополнили жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1 300 000 грн.), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн.), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1 400 000), Павла Якименко (BMW X6 M50i / G06, 2 900 000.), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2 300 000), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1 500 000.). Кроме того, супруга Давида Арахамия оформила квадроцикл стоимостью 972 000 грн. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1 600 000 грн.

Помимо автомобилей, народные избранники купили 20 квартир на общую сумму 16 миллионов гривен. В собственность депутатов перешло 5 жилых домов и 67 земельных участков. А супруга нардепа Дмитрия Гурина купила два земельных участка и дачный дом в России.

Напомним, партия "Слуга народа" создает движение "Зе!Женщины". Его задача продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Земля, Автомобили, Квартиры, Народные Депутаты, Слуга народа.
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