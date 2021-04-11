В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, по итогам которого стороны вновь подтвердили приверженность поддержке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций. Оба они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно прекратила наращивание военной мощи и подстрекательскую риторику", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что возобновление боевых действий на востоке Украины "будет представлять угрозу России" и вспомнил о резне в Сребренице.

О том, что России придется "встать на защиту" своих граждан, проживающих на Донбассе, также заявлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Также ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация, что у главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина рассматривается три варианта обращения к Путину, один из которых содержит в себе призыв к введению войск.