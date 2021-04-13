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"То еще «**йло», но зато…" Фурса объяснил, как Путин помог украинцам с Турцией и НАТО

"То еще «**йло», но зато…" Фурса объяснил, как Путин помог украинцам с Турцией и НАТО
13:57 Сегодня Телеграф

Из-за наращивания Россией военной численности у границ с Украиной после разговора украинского президента с турецким главой правительства в Турцию не смогут поехать более полмиллиона россиян, а для украинцев путевки должны подешеветь. Также за последнее время Украина стала значительно ближе к НАТО.

Об этом в Фейсбуке сообщил финансовый аналитик и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Эрдоган и Зеленский о чем то поговорили, а 500 тысяч россиян не поедут в Турцию, хоть уже купили билеты. Вот что значит творческий подход к бомбежке Воронежа. Мелочь, а приятно.

Вот она, настоящая забота государства о своем гражданине. Вот она, привилегия жить в русском мире. Но разве простому русскому человеку, которому хоть камни с неба, жалко этих жалких денег на путевку, ради имперского величия? Мелочи. Настоящий русский должен быть счастлив, что государство и великий Путин дают ему шанс пострадать за величие России. А страдания должны быть настоящими. Планировал крикнуть «Тагил» где-то в Белеке, заплатил уже за отель в Анталии – и страдай теперь. Оплакивай путевку. Да и для здоровья полезнее. All-inclusive вредно для печени. Все просчитал великий Путин, заботящийся о каждом малом россиянине. И за это почитают и любят его простые россияне. И готовы понять, когда Путин готов отравить того, кто не почитает. И готовы простить, если роковая дубинка опустится на твою голову. Бьет, значит любит. Все ради величия. Да и нечего там в Турции делать. Опять же. Лучше в мае поехать на картошку. Тем более, мало ли, вдруг ради величия России Путин перекроет поставку бананов. Кто их знает, что там в Эквадоре может случится. Вдруг они продадуться МВФ и американской военщине, тем более, там на выборах победил типичный империалист и Соросенок. Картошка же своя, с дачи, никогда не помешает. Ее никакой Сорос не заберет. Да и труд физический. Позволяет быть в лучшей форме, если ради Величия родины придется идти умирать, то ли под Дамаск, то ли под Станицу Луганскую. Мало ли что Родина прикажет. Мало ли, что придумает для счастья простого россиянина великий кормчий русского мира.

Хотя количество рейсов Минск-Стамбул должно кратко вырасти. Но это все предатели Родины будут. Их по возвращению из Турции надо в трудовые лагеря отправлять. Чтоб они заново научились Родину любить и величие ощущать. Да и мало ли, что там может с ними случится, в исламской стране? Православная вера требует защиты и поддержки.

А путевки в Турцию для украинцев должны подешеветь. Мелочь, а приятно. Спасибо Путину за это. Он, конечно, то еще "...уйло", но зато агитатор за Украину в НАТО. Уже всех, кого мог и не мог, сагитировал. Зеленского превратил в главного сторонника НАТО в Украине и Украины в НАТО. Кто мог еще такое представить пару лет назад? Никто. Мелочь, а приятно", - написал эксперт.

Напомним, что ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса рассказал, о сценариях развития событий в накаляющемся регионе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Турция, НАТО, Россия, Владимир Путин, Блог, Сергей Фурса.
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