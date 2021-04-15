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В Украине приняли меры еще против пачки самолетов РФ, незаконно летавших в Крым

В Украине приняли меры еще против пачки самолетов РФ, незаконно летавших в Крым
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф

СБУ наложила арест на 12 российских самолетов, которые регулярно летали в аннексированный Крым с нарушением пересечения воздушной границы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Сотрудники СБУ насчитали несколько сотен таких рейсов.

Сейчас Херсонский городской суд арестовал 12 воздушных судов частной российской авиакомпании за совершение преступления, - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что уже наложены аресты на 199 летательных аппаратов, которые совершали полеты, в том числе и пассажирские перевозки, на временно оккупированный полуостров, игнорируя международные правила полетов и законодательство Украины.

Как сообщал Телеграф, ранее суд арестовал яхту "ROMANCE 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Согласно данным СБУ, судно неоднократно нарушало порядок въезда-выезда из временно-оккупированной территории Крыма. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

СБУ, Россия, Крым, Самолеты, Аннексия Крыма, аресты, Российские самолеты.
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