Яхту Медведчука арестовали

Суд арестовал яхту "ROMANCE 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.

Согласно данным СБУ, судно неоднократно нарушало порядок въезда-выезда из временно-оккупированной территории Крыма.

В Офисе генпрокурора добавили, что судно посещало Крым в 2017 году.

"По данным следствия, экипаж судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в октябре 2017 совершил незаконный заход в закрытых портов "Ялта" и "Симферополь", - добавили в ОГП.

Как сообщалось ранее, правоохранители нагрянули на Труханов остров с проверкой частного охранного предприятия "Шторм", принадлежащего Медведчуку.