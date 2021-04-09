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В сети произошла неразбериха с яхтами Медведчука: какую арестовали на самом деле (фото, видео)

В сети произошла неразбериха с яхтами Медведчука: какую арестовали на самом деле (фото, видео)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф

В пятницу, 9 апреля, СБУ и ОГП заявили, что суд арестовал яхту нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "Romance 1". 

Как сообщают источники ZN.ua, в настоящее время судно стоит в оккупированном Крыму, но портом приписки значится Херсон. 

При том, ранее в сети сообщили, что под арест попала одна из самых дорогих яхт мира "Royal Romance", которая тоже принадлежит Медведчуку однако согласно данным сервиса vesselfinder, та находится в Монако.  

Скорее всего, речь идет о другой яхте Медведчука, которую ранее назвали "плавающим Межигорьем". 

До уровня "Royal Romance" судно "Romance" (без Royal) не дотягивает, но все равно поражает своей роскошью. 

О том, что представляет из себя яхта "Royal Romance", читайте в соответствующем материале "Телеграф". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

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СБУ, Виктор Медведчук, Royal Romance, Romance 1.
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