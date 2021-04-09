В сети произошла неразбериха с яхтами Медведчука: какую арестовали на самом деле (фото, видео)

В пятницу, 9 апреля, СБУ и ОГП заявили, что суд арестовал яхту нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "Romance 1".

Как сообщают источники ZN.ua, в настоящее время судно стоит в оккупированном Крыму, но портом приписки значится Херсон.

При том, ранее в сети сообщили, что под арест попала одна из самых дорогих яхт мира "Royal Romance", которая тоже принадлежит Медведчуку однако согласно данным сервиса vesselfinder, та находится в Монако.

Скорее всего, речь идет о другой яхте Медведчука, которую ранее назвали "плавающим Межигорьем".

До уровня "Royal Romance" судно "Romance" (без Royal) не дотягивает, но все равно поражает своей роскошью.

О том, что представляет из себя яхта "Royal Romance", читайте в соответствующем материале "Телеграф".