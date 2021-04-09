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Пять палуб роскоши с лифтом: как выглядит 92-метровая яхта Медведчука, арестованная СБУ

Пять палуб роскоши с лифтом: как выглядит 92-метровая яхта Медведчука, арестованная СБУ
17:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу 9 апреля суд арестовал яхту "Royal Romance 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 

По данным СБУ и Офиса генпрокурора, судно незаконно посещало оккупированный Крым в 2017 году. 

Как удалось установить журналистам Bihus.info, судно принадлежит оффшорной компании Fregata Marine Ltd, бенефициаром которой, согласно декларации, является жена Медведчука Оксана Марченко. При том самой яхты в его декларации нет. 

Согласно данным Feadship, длина яхты составляет 94,5 метра и имеет пять палуб, соединенных лифтом. 

Royal Romance 1

Кроме того, на главной палубе есть бассейн, размером 4 на 12 метров. Судно имеет просторные номера для 12 человек, а экипаж составляет 22 человека.

Royal Romance 1

Стоимость яхты не называется, однако, согласно подсчетам экспертов, она может быть на уровне 180 миллионов евро (почти 6 млрд гривен). 

Как сообщалось ранее, правоохранители нагрянули на Труханов остров с проверкой частного охранного предприятия "Шторм", принадлежащего Медведчуку.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Виктор Медведчук, Royal Romance 1.
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