Пять палуб роскоши с лифтом: как выглядит 92-метровая яхта Медведчука, арестованная СБУ

В пятницу 9 апреля суд арестовал яхту "Royal Romance 1", принадлежащую нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

По данным СБУ и Офиса генпрокурора, судно незаконно посещало оккупированный Крым в 2017 году.

Как удалось установить журналистам Bihus.info, судно принадлежит оффшорной компании Fregata Marine Ltd, бенефициаром которой, согласно декларации, является жена Медведчука Оксана Марченко. При том самой яхты в его декларации нет.

Согласно данным Feadship, длина яхты составляет 94,5 метра и имеет пять палуб, соединенных лифтом.

Кроме того, на главной палубе есть бассейн, размером 4 на 12 метров. Судно имеет просторные номера для 12 человек, а экипаж составляет 22 человека.

Стоимость яхты не называется, однако, согласно подсчетам экспертов, она может быть на уровне 180 миллионов евро (почти 6 млрд гривен).

Как сообщалось ранее, правоохранители нагрянули на Труханов остров с проверкой частного охранного предприятия "Шторм", принадлежащего Медведчуку.