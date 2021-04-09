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Правоохранители пожаловали к "охранникам Медведчука" на Труханов остров - СМИ

Правоохранители пожаловали к "охранникам Медведчука" на Труханов остров - СМИ
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Фото: УП

Правоохранители проверяют частное охранное предпритие "Шторм", принадлежащее главе "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, на предмет самовольного занятия земли.

Об этом в пятницу 9 апреля рассказали в Телеграм-канале столичной городской прокуратуры, а также информированный источник УП.

По информации прокуратуры данная проверка производится в рамках уголовного дела и по решению суда.

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Осмотр земель проводит Подольская окружная прокуратура Киева вместе с управлением ДСР и подразделением полиции и привлеченными специалистами Госгеокадастра и департамента земельных ресурсов, а также экоинспекции и ДАБИ. 

Напомним, что супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко стала избавлятся от своих бизнесов на российских территориях.

Ранее 3 апреля Виктор Медведчук и нардеп Тарас Козак стали фигурантами уголовного дела о "Госизмене".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Виктор Медведчук.
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