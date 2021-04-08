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Медведчук с женой избавляются от бизнеса в России: журналисты "Схем" открыли детали

Медведчук с женой избавляются от бизнеса в России: журналисты "Схем" открыли детали
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

Жена народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко постепенно избавляется от своих бизнес-активов на территории Российской Федерации. Об этом стало известно ходе расследования журналистов программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Журналисты изучали данные реестра юридических лиц России. Как выяснилось, семья Медведчука продала шесть предприятий в РФ. Так, 5 апреля 2021 года Марченко перестала контролировать компанию "Юг Энерго", 93% которой теперь в руках у российского ООО "Петон инвест технолоджи". Это дочерняя компания "Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон". По сути, она выступает подрядчиком у "Газпрома". Долю в 80% в компании "Петон" имеет ее создатель бизнесмен Игорь Мнушкин. Еще 20% в руках у Андрея Гранкина, возглавлявшего главное управление Росгвардии в Москве.

Отметим, что "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП. Поэтому супруга Медвудчука лишилась также контроля над еще 5 предприятиями. Среди них ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектирующая компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

О посследнем стоит уточнить особо. По данным СНБО, он снабжал нефтепродуктами террориство в ОРДЛО.

Правда сейчас семьи Медведчука и его соратника нардепа Тараса Козака продолжают владеть российской нефтяной компанией "НЗНП Трейд"

Напомним, журналистка и телеведущая Оксана Марченко, попала в список сайта "Миротворец".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 321

Все по теме:

Россия, Бизнес, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Схемы.
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