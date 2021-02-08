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Попавшая в список "Миротворца" жена Медведчука пожаловалась на угрозы и обратилась к "хейтерам" (видео)

Попавшая в список "Миротворца" жена Медведчука пожаловалась на угрозы и обратилась к "хейтерам" (видео)
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Жена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, журналистка и телеведущая Оксана Марченко, после попадания в список сайта "Миротворец", столкнулась с наплывом "хейтеров". Это случилось после того, как в общий доступ попали номера ее телефонов. 

В связи с этим, Марченко записала обращение к людям, которые звонили к ней, а также выложила фрагмент одного из таких разговоров. 

Соответствующий пост был обнародован в ее Инстаграм. 

"Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте своё время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами", - написала она. 

Внимание, на втором видео присутствует нецензурная лексика!

 
 
 
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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

 

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года журналисты узнали, что Марченко стала обладательницей строительной компании в России

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Оксана Марченко, Миротворец.
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