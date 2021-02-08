Попавшая в список "Миротворца" жена Медведчука пожаловалась на угрозы и обратилась к "хейтерам" (видео)

Жена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, журналистка и телеведущая Оксана Марченко, после попадания в список сайта "Миротворец", столкнулась с наплывом "хейтеров". Это случилось после того, как в общий доступ попали номера ее телефонов.

В связи с этим, Марченко записала обращение к людям, которые звонили к ней, а также выложила фрагмент одного из таких разговоров.

Соответствующий пост был обнародован в ее Инстаграм.

"Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте своё время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами", - написала она.

Внимание, на втором видео присутствует нецензурная лексика!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года журналисты узнали, что Марченко стала обладательницей строительной компании в России.