США могут усилить военное присутствие в Украине: названо условие

В США допустили возможность нарастить численность контингента американских войск в Украине.

Об этом сказала временная поверенная в делах США Кристина Квин во время брифинга с премьером Денисом Шмыгалем во время рабочей поездки во Львовскую область.

По ее словам, Вашингтон постоянно мониторит ситуацию в Украине и оценивают потребности с ее стороны.

Также она отметила, что в Украине на постоянной основе пребывают 160 американских военных.

"Если по нашим оценкам потребность изменится и необходимо будет увеличить – мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал Квин.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что Украина заинтересована в расширении программы подготовки военных американскими специалистами.

"Хочу отметить нашу заинтересованность в распространении на другие регионы, вне Яворовского центра, программы подготовки украинских военных американскими профессионалами", - сказал он.

По его словам, подобного рода сотрудничество является одним из элементов сдерживания российской агрессии.

Как сообщалось ранее, Украина, в ответ на маневры российских войск у границы и увеличении военного присутствия в оккупированном Крыму, задействовала дополнительные силы для защиты государственной границы.