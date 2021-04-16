США могут усилить военное присутствие в Украине: названо условие

В США допустили возможность нарастить численность контингента американских войск в Украине.
Об этом сказала временная поверенная в делах США Кристина Квин во время брифинга с премьером Денисом Шмыгалем во время рабочей поездки во Львовскую область.
По ее словам, Вашингтон постоянно мониторит ситуацию в Украине и оценивают потребности с ее стороны.
Также она отметила, что в Украине на постоянной основе пребывают 160 американских военных.
"Если по нашим оценкам потребность изменится и необходимо будет увеличить – мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал Квин.
В свою очередь Шмыгаль отметил, что Украина заинтересована в расширении программы подготовки военных американскими специалистами.
"Хочу отметить нашу заинтересованность в распространении на другие регионы, вне Яворовского центра, программы подготовки украинских военных американскими профессионалами", - сказал он.
По его словам, подобного рода сотрудничество является одним из элементов сдерживания российской агрессии.
Как сообщалось ранее, Украина, в ответ на маневры российских войск у границы и увеличении военного присутствия в оккупированном Крыму, задействовала дополнительные силы для защиты государственной границы.