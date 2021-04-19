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В ЕС сделали тревожное заявление о наращивании российских войск на границе с Украиной

В ЕС сделали тревожное заявление о наращивании российских войск на границе с Украиной
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после видеоконференции глав МИД стран ЕС в очередной раз обратился к РФ с призывом о деэскалации ситуации на границе с Украиной. Сосредоточение российских войск дипломат назвал наибольшим, которое когда-либо было. 

"Российское наращивание военных сил очень беспокоит. Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было", - заявил Боррель, выразив надежду, что после заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена глава РФ Владимир Путин одумается и сделает шаг назад.

По словам дипломата, на встрече все министры единодушно высказались за полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали о том, что исключать вероятность начала полномасштабного вторжения России нельзя. Об этом рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

ЕС, Граница, Военные, Эскалация конфликта, Жозеп Боррель.
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