Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США

Назначенная в феврале чрезвычайным и полномочным послом Украины в США экс-министр финансов Оксана Маркарова во вторник, 20 апреля, вылетела в Вашингтон.

Об этом сама Маркарова сообщила на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром, опубликовав фото из аэропорта.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в один конец – ред.). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine (команды Украины – ред.)", - написала она.

Пост Маркаровой за 3 часа собрал более трехсот комментариев, в которых украинские дипломаты, политики, общественные и религиозные деятели желали ей добиться успехов на новом посту.

Как сообщалось, 25 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову, чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года Маркарова занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году в Соединенных штатах проходила практику во Всемирном банке.

С 2015 года Оксана Маркарова перешла в государственный сектор экономики. С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра-руководителя аппарата Министерства финансов Украины. 29 апреля 2016 года была назначена на должность первого заместителя Министра финансов Украины. 8 июня 2018 года, в связи с увольнением Александра Данилюка, была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины распоряжением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

22 ноября 2018 года была утверждена на должности министр финансов Украины, за ее назначение в Верховной раде Украины проголосовал 242 депутата (при необходимых 225). Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года постановлением Верховной рады была уволена вместе с большей частью Кабинета Министров Украины.