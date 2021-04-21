Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский в своем Facebook прокомментировал, что думает насчет предложения президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на Донбассе.

Ходорковский сравнил Путина с президентом Республики Чад Идрисом Деби, которого на днях убили во время военных действий на севере его государства. Он подметил, что обоим президентам по 68 лет, оба выходцы из спецслужб, а во главе государств они пробыли почти по 30 лет, изменив законы, чтобы переизбираться вновь.

Впрочем, по словам Ходорковского, вряд ли у Путина и Деби одинаковые судьбы.

"Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Хорошая попытка, но так легко, как в Чаде не получится", - написал российский политик.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент России Владимир Путин знает о предложении украинского президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.