Раскрыта роль Китая в войне России и США

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что президента США Джо Байдена не беспокоит Китай как отдельная геополитическая единица, но его явно тревожит возможное политическое слияние Поднебесной и России.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу", оценивая отношения между США и РФ спустя более 3 месяцев пребывания Байдена в президентском кресле.

"Штаты не боятся КНР и РФ по отдельности, но опасаются альянса этих стран. В этом контексте выступления Байдена касательно внешней политики подтверждает, что он видит свою роль и роль Америки - как лидера демократии, которому противостоят такие режимы как в РФ или Китай", - указывает политолог.

Кроме того, как уточняет Фарапонов, рассуждая о связке "Байден-Путин", пока по многим вопросам Америка и Россия не могут договориться.

"Это касается более воинственного подхода Америки к Китаю, вопросов связанных с Северной Кореей, разного взгляда Вашингтона и Москвы на ситуацию в Украине, Афганистане и так далее. Подходы и взгляды кардинально разные, поэтому о каких-то потеплениях или уступках одной или другой стороны речи быть не может", - описывает он список "краеугольных камней" между США и Россией.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?