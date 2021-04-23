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Раскрыта роль Китая в войне России и США

Раскрыта роль Китая в войне России и США
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что президента США Джо Байдена не беспокоит Китай как отдельная геополитическая единица, но его явно тревожит возможное политическое слияние Поднебесной и России.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу", оценивая отношения между США и РФ спустя более 3 месяцев пребывания Байдена в президентском кресле.

"Штаты не боятся КНР и РФ по отдельности, но опасаются альянса этих стран. В этом контексте выступления Байдена касательно внешней политики подтверждает, что он видит свою роль и роль Америки - как лидера демократии, которому противостоят такие режимы как в РФ или Китай", - указывает политолог.

Кроме того, как уточняет Фарапонов, рассуждая о связке "Байден-Путин", пока по многим вопросам Америка и Россия не могут договориться.

"Это касается более воинственного подхода Америки к Китаю, вопросов связанных с Северной Кореей, разного взгляда Вашингтона и Москвы на ситуацию в Украине, Афганистане и так далее. Подходы и взгляды кардинально разные, поэтому о каких-то потеплениях или уступках одной или другой стороны речи быть не может", - описывает он список "краеугольных камней" между США и Россией.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Китай, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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