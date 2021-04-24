"Про*бали": в Украине оценили масштаб провала борьбы с COVID-19

Экс-советник мэра Киева Максим Бахматов уверен, что в Украине не смогли справиться с главным вызовом, которым стал коронавирус.

Свое мнение на этот счет он высказал в интервью "Телеграфу".

"Я считаю, что про*бали. И подготовку к ковиду, и реализацию процедуры борьбы с ним, и сейчас вакцинацию – все жестоко профукано", - уверен он.

По его словам, досаден этот факт еще и тем, что у украинских властей был год для того, чтобы стратегически подготовиться и что-то изменить.

"Сейчас президент "надавал в рыло" и пообещал лично проконтролировать вакцинацию. Они пообещали до конца года вакцинировать все взрослое население. Интересно будет посмотреть", - говорит экс-советник.

При этом Бахматов не стал скрывать, что продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского, несмотря на провал с СOVID-19.

"Я его продолжаю поддерживать, считаю, что это отличный выбор для страны. Не потому, что это Зеленский – это важно понять, – а потому что он абсолютно и в корне меняет политический ландшафт страны. Он тычет носом этих толстопузых, толстозадых, фамилии которых заканчиваются на "-ко", потому что они уже реально задолбали. Они по 20-30 лет прыгают с бубном и рассказывают нам сказки, а в реале мы видим только ухудшение ситуации", - объясняет он.

По мнению экс-советника, на данный момент у Зеленского две функции – разрушить старое и построить новое.

"Если он просто хотя бы разрушит – это уже будет очень круто, потому что придет множество молодых людей, по сравнению с которыми старая п*здота уже не сможет ничего сделать. Ни один старый политик не должен быть у власти – они все коррупционные, гнилые и неэффективные", - резюмирует Бахматов.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.