Скачать
Суббота, 24.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города
"В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города
В Украине пятый день кряду выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заболевших
В Украине пятый день кряду выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заболевших
Неухоженный газон и гимн Лиги Чемпионов: как сейчас выглядит "Донбасс Арена" (видео)
Неухоженный газон и гимн Лиги Чемпионов: как сейчас выглядит "Донбасс Арена" (видео)
Украина восьмая в Европе, а в мире - новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 24 апреля
Украина восьмая в Европе, а в мире - новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 24 апреля

"Про*бали": в Украине оценили масштаб провала борьбы с COVID-19

"Про*бали": в Украине оценили масштаб провала борьбы с COVID-19
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф

Экс-советник мэра Киева Максим Бахматов уверен, что в Украине не смогли справиться с главным вызовом, которым стал коронавирус.

Свое мнение на этот счет он высказал в интервью "Телеграфу".

"Я считаю, что про*бали. И подготовку к ковиду, и реализацию процедуры борьбы с ним, и сейчас вакцинацию – все жестоко профукано", - уверен он.

По его словам, досаден этот факт еще и тем, что у украинских властей был год для того, чтобы стратегически подготовиться и что-то изменить.

"Сейчас президент "надавал в рыло" и пообещал лично проконтролировать вакцинацию. Они пообещали до конца года вакцинировать все взрослое население. Интересно будет посмотреть", - говорит экс-советник.

При этом Бахматов не стал скрывать, что продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского, несмотря на провал с СOVID-19.

"Я его продолжаю поддерживать, считаю, что это отличный выбор для страны. Не потому, что это Зеленский – это важно понять, – а потому что он абсолютно и в корне меняет политический ландшафт страны. Он тычет носом этих толстопузых, толстозадых, фамилии которых заканчиваются на "-ко", потому что они уже реально задолбали. Они по 20-30 лет прыгают с бубном и рассказывают нам сказки, а в реале мы видим только ухудшение ситуации", - объясняет он.

По мнению экс-советника, на данный момент у Зеленского две функции – разрушить старое и построить новое.

"Если он просто хотя бы разрушит – это уже будет очень круто, потому что придет множество молодых людей, по сравнению с которыми старая п*здота уже не сможет ничего сделать. Ни один старый политик не должен быть у власти – они все коррупционные, гнилые и неэффективные", - резюмирует Бахматов.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский, Максим Бахматов, СОVID-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это ошибка Партии регионов... Придурок": Гончаренко покинул ток-шоу после оскорблений Шуфрича (видео)
02 Устроил 4 ДТП и помочился на авто патрульных: во Львове бизнесмен на Porsche "сорвался с цепи" (видео)
03 Под Новосибирском инспектор полиции во время погони за байкером пошел "ва-банк": видео фиаско
04 "Вы просто идиот": нардеп Шевченко попал в новый скандал в связи с Гитлером и Лукашенко (видео)
05 РФ готовит теракты на Пасху, могут погибнуть мирные жители Донбасса: подробности от Минобороны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Про*бали&quot;: в Украине оценили масштаб провала борьбы с COVID-19
"Про*бали": в Украине оценили масштаб провала борьбы с COVID-19
Дожди и местами снег: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные в Украине
Дожди и местами снег: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные в Украине
Отчим Кардашьян в новом &quot;образе&quot; претендует на место Шварценеггера: что это значит и как выглядел до &quot;перевоплощения&quot;
Отчим Кардашьян в новом "образе" претендует на место Шварценеггера: что это значит и как выглядел до "перевоплощения"
Какой праздник 24 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь