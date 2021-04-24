Бывший советник Кличко признался в планах занять кресло мэра Киева

Экс-советник мэра Киева Максим Бахматов, который считает, что команда президента Владимира Зеленского не справилась с коронавирусом в Украине, заявил о своих претензиях на кресло мэра столицы.

Это намерение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Да. Максим Бахматов планирует быть кандидатом в мэры Киева на следующих выборах в 2025 году", - ответил он на прямой вопрос журналиста о планах на дальнейшую политическую карьеру.

Отметим, экс-советник мэра Киева Максим Бахматов до 2007 года был генеральным продюсером Comedy Club Ukraine и занимался ребрендингом "ВДНГ".

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.