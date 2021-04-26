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Разыскиваемый НАБУ Игорь Гладковский вернулся в Украину: пограничники его отпустили - СМИ

Разыскиваемый НАБУ Игорь Гладковский вернулся в Украину: пограничники его отпустили - СМИ
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф

Объявленный на минувшей неделе в розыск НАБУ Игорь Гладковский, подозреваемый в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды, прибыл в Украину.

Об этом сообщает в понедельник, 26 апреля, "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

"По словам собеседника, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта (Германия – ред.). На посту в аэропорту "Борисполь" его остановили пограничники на 5-7 минут, но в дальнейшем отпустили", - говорится в заметке.

Вместе с Игорем Гладковским летел его отец – экс-первый замсекретаря СНБО, основатель и президент автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олег Гладковский.

Как сообщалось, информация о розыске Игоря Гладковского была опубликована на сайте НАБУ  22 апреля. Он подозревается в получении "950 тыс. грн неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом".

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 269

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Аэропорт, Подозреваемый, Возвращение, Розыск, Вечное возвращение, Игорь Гладковский.
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