"Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин признал, что в Украине даже в 2014 году были сильные "антироссийские настроения" и то, что даже при полномасштабном военном вторжении захватить бы не удалось.

На это указал блогер и член делегации в ТКГ Денис Казанский в своем твиттере.

"Российский пропагандист Стешин с грустью признал, что украинцы не хотят быть русскими. А также заявил, что полномасштабное вторжение в Украину опасно для России, так как в Украине начнется партизанская война против РФ, с которой Россия не справится", - написал он.

Выдержки из заявлений Стешина Казанский приводит в ролике в своем YouTube-канале.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Евгений Марчук объяснил, для чего Путину понадобилось создавать военную эскалацию на границе с Украиной.