Зеленский внезапно уволил посла Украины в Австрии

Сегодня украинский гарант Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Австрии.

Об этом сообщает сайт президента.

Отметим, что Щерба - дипломат первого класса и на данной должности находился с 2014 года. О причине увольнения посла не сообщается.

Также Владимир Зеленский сегодня провел несколько других кадровых ротаций. Среди них - назначение послом Украины в Монако Вадима Омельченка. Лариса Герасько стала послом нашего государства в Ирландии, а Юрий Пивоваров - в Сенегале.

Напомним, с должности главы НАК Нафтогаз Украины сегодня уволен Андрей Коболев. На его место назначили Юрия Витренко.