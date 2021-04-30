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"Слуги народа" подняли в Раде вопрос увольнения министра финансов

"Слуги народа" подняли в Раде вопрос увольнения министра финансов
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф

В Верховной Раде подняли вопрос об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Инициаторами снятия представителя правительства являются депутаты от фракции "Слуга народа".

Соответствующий проект №5449 был зарегистрирован в Раде в четверг, 29 апреля. Пока что без текста и сопровождающих документов. Инициаторами постановления стали 17 народных депутатов, 15 из которых входят во фракцию "СН": Сергей Бунин, Маргарита Шол, Максим Павлюк, Богдан Торохтий, Артем Черноморов, Артем Нагаевский, Олег Марусяк, Павел Павлиш, , Андрей Богданец, Игорь Васильев, Елена Лис, Дмитрий Соломчук Оксана Гринчук, Максим Гузенко, Максим Заремский, Александр Юрченко (внефракционный) и Антон Поляков (фракция "За будущее").

Стоит отметить, ранее первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что идут разговоры о смене одного из министров. Правда, тогда, нардеп Алексей Гончаренко настаивал, что речь о министре здравоохранения Максиме Степанове.

Напомним, недавно Марченко вступил в публичную перепалку с главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который назвал министра коррупционером

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Слуга народа, Сергей Марченко.
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