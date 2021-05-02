"Какая красивая мама!" Мендель удивила сеть фото с родителями

После своего недавнего увольнения пресс-секретарь президента Юлия Мендель на Пасху удивила сеть, показав, как выглядят ее родители и семья.
Об этом она сообщила 2 мая в своем Инстаграме.
По ее словам у ее матери сегодня день рождения. Ей исполняется 60 лет.
В своем посте она поделилась фото со своей семьей:
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Фото ее семьи в Инстаграм-сториз:
В сети не оставили без внимания данные фото.
Многие пользователи поздравляли с праздником маму Мендель.
Некоторых удивил внешний вид ее матери.
"Мои поздравления. Какая красивая мама, вы счастливая дочка, и сами милы, не обращайтесь внимания на злюк и завистников", — написала пользователь под ником "nika.sony64".
"Рождения вашу маму! Вы такие красивые. И с Пасхой", — поздравила Мендель "alex_konkova".
"Поздравляю с Пасхой и с днем рождения матери, эти 2 праздника очень символичны. Христос Воскрес!", — прокомментировал пост пользователь "nik.nazarenko_2021".
"Маме максимум 30 можно дать. Пусть всегда остаётся молодой, красивой и родные будут рядом!, - написал пользователь под ником "nshahbag".
Напомним, что ранее политтехнолог рассказал о причинах увольнения Мендель и кто может ее заменить.