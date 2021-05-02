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"Какая красивая мама!" Мендель удивила сеть фото с родителями

"Какая красивая мама!" Мендель удивила сеть фото с родителями
13:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

После своего недавнего увольнения пресс-секретарь президента Юлия Мендель на Пасху удивила сеть, показав, как выглядят ее родители и семья.

Об этом она сообщила 2 мая в своем Инстаграме.

По ее словам у ее матери сегодня день рождения. Ей исполняется 60 лет.

В своем посте она поделилась фото со своей семьей:

 
 
 
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A post shared by Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Фото ее семьи в Инстаграм-сториз:

скрин

В сети не оставили без внимания данные фото.

Многие пользователи поздравляли с праздником маму Мендель.

Некоторых удивил внешний вид ее матери.

"Мои поздравления. Какая красивая мама, вы счастливая дочка, и сами милы, не обращайтесь внимания на злюк и завистников", — написала пользователь под ником "nika.sony64".

комент

"Рождения вашу маму! Вы такие красивые. И с Пасхой", — поздравила Мендель "alex_konkova".

"Поздравляю с Пасхой и с днем рождения матери, эти 2 праздника очень символичны. Христос Воскрес!", — прокомментировал пост пользователь "nik.nazarenko_2021".

коментарий

"Маме максимум 30 можно дать. Пусть всегда остаётся молодой, красивой и родные будут рядом!, - написал пользователь под ником "nshahbag".

коментарий инст

Напомним, что ранее политтехнолог рассказал о причинах увольнения Мендель и кто может ее заменить.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пасха, Юлия Мендель.
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