Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович смог вывести за границу миллиарды гривен, но часть из этих средств была возвращена.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Дом" заместитель главы МИД Евгений Енин.

По его словам, в госбюджет было возвращено 1,5 миллиарда долларов США (41,7 млрд гривен). Из них 1,3 миллиарда (более 36 млрд грн) это наличные средства, а остальное - ценные бумаги.

Помимо того, он указал, что впервые в истории американо-украинских отношений из США вернули 600 тысяч долларов (16,7 млн грн).

Енин рассказал, что речь идет о преступной организации из ближайшего окружения Януковича, которые будучи родом из Донбасса "обворовывали в первую очередь все тот же Донбасс".

По его словам, деньги собирались со всей Украины и отмывались сначала тут, а потом через хабы выводились в "отмывочные" центры за пределами страны.

Несмотря на успехи, еще не все активы Януковича и его окружения возвращены в Украину.

Как сообщалось ранее, СНБО собирается ввести санкции против обнальщиков и лидеров преступного мира.