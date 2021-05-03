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Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть

Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович смог вывести за границу миллиарды гривен, но часть из этих средств была возвращена. 

Об этом рассказал в эфире телеканала "Дом" заместитель главы МИД Евгений Енин. 

По его словам, в госбюджет было возвращено 1,5 миллиарда долларов США (41,7 млрд гривен). Из них 1,3 миллиарда (более 36 млрд грн) это наличные средства, а остальное - ценные бумаги. 

Помимо того, он указал, что впервые в истории американо-украинских отношений из США вернули 600 тысяч долларов (16,7 млн грн). 

Енин рассказал, что речь идет о преступной организации из ближайшего окружения Януковича, которые будучи родом из Донбасса "обворовывали в первую очередь все тот же Донбасс".

По его словам, деньги собирались со всей Украины и отмывались сначала тут, а потом через хабы выводились в "отмывочные" центры за пределами страны. 

Несмотря на успехи, еще не все активы Януковича и его окружения возвращены в Украину. 

Как сообщалось ранее, СНБО собирается ввести санкции против обнальщиков и лидеров преступного мира.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Виктор Янукович, МИД, Евгений Енин.
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