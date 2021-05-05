В тройке лидеров произошли изменения: кого готовы поддержать украинцы на выборах президента (инфографика)

Если бы выборы президента проходили в Украине на этой неделе, большинство украинцев отдали бы сувои голоса президенту Владимиру Зеленскому, второе место бы занял экс-президент Петр Порошенко.

Об этом сообщается 5 мая в отчете КМИС о телефонном опросе, который проводился с 16 по 22 апреля.

Если бы выборы президента проводили в нынешние дни, среди всех респондентов больше всего голосов - 23,4% получил бы Зеленский, вторым в списке с 13,5% стал бы Порошенко, а третье место заняла бы Юлия Тимошенко с 8,9%. Четверным в топе с 7,7% стал бы Игорь Смешко, а 5-ое место занял Юрий Бойко с 7,1% голосов, шестым в списке стал бы Владимир Гройсман с 4% голосов.

В то же время среди тех, кто будет голосовать и определился:

Владимир Зеленский получил бы 31,4%,

Петр Порошенко - 18,1% голосов,

за Юлию Тимошенко проголосовали 11,9% респондентов,

Игорь Смешко получил 10,4% голосов,

Юрий Бойко рассчитывал бы на 9,6% голосов,

Владимир Гройсман - 5,3% голосов.

Напомним, что в сравнении с результатами опроса Центра Разумкова в марте рейтинг Зеленского вырос с 25% до 31,4%, Порошенко также незначительно прибавил в голосах с 18% до 18,1%, Юлия Тимошенко прибавила в рейтинге с 9,2% до 11,9%.