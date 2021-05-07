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Шутили о коронавирусе: в Facebook разоблачили и заблокировали сеть ботов "Слуги народа"

Шутили о коронавирусе: в Facebook разоблачили и заблокировали сеть ботов "Слуги народа"
13:26 Сегодня Телеграф

В апреле 2021 года компания Facebook обнаружила и удалила две сети ботов, насчитывающих около 600 аккаунтов и 400 страниц и работавших в украинском сегменте сети. Их деятельность связана с партией "Слуга народа", депутатской группой "Довіра", а также нардепом Андреем Деркачем и Петром Журавлем.

Об этом говорится в обнародованном отчете Facebook.

Согласно отчету Facebook, в рамках работы над поиском и прекращением скоординированных кампаний (CIB), направленных на манипулирование публичными дискуссиями через приложения компании, в апреле Facebook удалил в общей сложности 8 сетей в различных странах мира, в том числе две украинские.

Первая сеть насчитывала 105 аккаунтов и 24 страницы Facebook, а также 5 учетных записей Instagram.

"Мы начали изучать эту деятельность после изучения публичных репортажей украинского информационного агентства "Bukvy". Наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине", – говорится в отчете.

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Сеть публиковала сообщения на украинском и русском языках о политике, коррупции, сатиру о коронавирусе COVID-19, слова в поддержку "Слуги Народа" и действующей украинской власти, а также критиковала оппозицию, прежде всего мэра Киева Виталия Кличко и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Вторая сеть ботов в Украине насчитывала 477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram.

"Основываясь на сообщении ФБР, мы начали изучать и раскрыли эту ориентированную на Украину деятельность, которую мы отнесли к организациям и лица, попавшим под санкции Минфина США - Андрей Деркач, Петр Журавель, связанные с ним и медиа Бегемот (англ. Begemot – ред.), а также политические консультанты, связанные с (экс-премьер-министром Украины – ред.) Владимиром Гройсманом и (главой декпутатской группы "Довіра" в Раде – ред.) Олегом Кулиничем", - говорится в документе.

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Компания отмечает, что эта сеть ботов осуществляла долговременную информационную операцию, направленную на продвижение благоприятного для Деркача, Гройсмана и Кулинича контента.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 174

Все по теме:

Facebook, Удаление, Аккаунты, Андрей Деркач, Коронавирус, Олег Кулинич, Владимир Гройсман, Слуга народа, Боты, Ботофермы, Петр Журавель.
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