Порошенко с Гордоном будут судиться из-за сдачи Мариуполя Путину: видео скандальных заявлений

Адвокаты бывшего президента Петра Порошенко собираются судиться с журналистом Дмитрием Гордоном, обвиняя его в клевете из-за заявления про то, что Порошенко, будучи президентом Украины, планировал "сдать" Мариуполь.

"Порошенко с Путиным договорились о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя", - заявил Гордон в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 7 мая.

Адвокаты Порошенко назвали это заявление Гордона клеветой и заявили, что в ближайшее время подадут соответствующий иск.

"В эфире ток-шоу Свобода слова известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия", - отметил адвокат Илья Новиков во время брифинга.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дмитрий Гордон заявил, что встреча президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина вряд ли состоится.