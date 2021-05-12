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Порошенко с Гордоном будут судиться из-за сдачи Мариуполя Путину: видео скандальных заявлений

Порошенко с Гордоном будут судиться из-за сдачи Мариуполя Путину: видео скандальных заявлений
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

Адвокаты бывшего президента Петра Порошенко собираются судиться с журналистом Дмитрием Гордоном, обвиняя его в клевете из-за заявления про то, что Порошенко, будучи президентом Украины, планировал "сдать" Мариуполь.

"Порошенко с Путиным договорились о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя", - заявил Гордон в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 7 мая.

Адвокаты Порошенко назвали это заявление Гордона клеветой и заявили, что в ближайшее время подадут соответствующий иск.

"В эфире ток-шоу Свобода слова известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия", - отметил адвокат Илья Новиков во время брифинга.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дмитрий Гордон заявил, что встреча президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина вряд ли состоится.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

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Донбасс, ВСУ, Мариуполь, Петр Порошенко, Дмитрий Гордон, Война на Донбассе.
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