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Был "смотрящим" от воров в законе из РФ: Украина выгнала из страны криминального авторитета

Был "смотрящим" от воров в законе из РФ: Украина выгнала из страны криминального авторитета
18:58 Чт, 13 Май 2021 Телеграф

В четверг, 13 мая, из Украины без права въезда сроком на три года выдворили еще одного криминального авторитета из России.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Как рассказали правоохранители,  рецидивист, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских «воров в законе», получил статус так называемого «смотрящего» по спецучреждению.

"После освобождения он поддерживал связи с представителями криминального мира", - добавляют в полиции.

В полиции напомнили, что 29 апреля из Украины выдворили из Украины вора в законе "Миндию Гальского".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) собирается ввести санкции против обнальщиков и лидеров преступного мира. В частности, речь идет как минимум о пяти ворах в законе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Рецидивисты.
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