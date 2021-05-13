Был "смотрящим" от воров в законе из РФ: Украина выгнала из страны криминального авторитета

В четверг, 13 мая, из Украины без права въезда сроком на три года выдворили еще одного криминального авторитета из России.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Как рассказали правоохранители, рецидивист, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских «воров в законе», получил статус так называемого «смотрящего» по спецучреждению.

"После освобождения он поддерживал связи с представителями криминального мира", - добавляют в полиции.

В полиции напомнили, что 29 апреля из Украины выдворили из Украины вора в законе "Миндию Гальского".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) собирается ввести санкции против обнальщиков и лидеров преступного мира. В частности, речь идет как минимум о пяти ворах в законе.