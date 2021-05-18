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Люди обнаглели: источники на Банковой назвали причину атаки на Кличко и его соратника

Люди обнаглели: источники на Банковой назвали причину атаки на Кличко и его соратника
06:38 Сегодня Телеграф

Власти Украины не пытаются сбить рейтинги мэра Киева Виталия Кличко, а недавние обыски у его ближайшего соратника Артура Палатного не являются политически-мотивированными.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" на Банковой. 

Они указывают, что Кличко давно предупреждали "чуть умерить аппетиты" и из ОПУ и из Кабмина. 

"А его люди уже обнаглели до того, что берут плату со всего – и за разрешение на застройки, МАФы Кабмин вывел с остановок и переходов, а они продолжают работать, с "обилечиванием", - говорят в окружении президента. 

Последней каплей, по их словам, стал открытый "троллинг" Кличко в сторону премьера Дениса Шмыгаля. Мэр Киева тогда предлагал закрыть страну на карантин, после чего получил от премьера сообщение с предложением сначала закрыть столицу. 

"И потом его идеи ввести исполкомы в Киеве, чтобы отодвинуть центральную власть. Терпение президента не резиновое, просто все накопилось", - рассказали на Банковой "не под запись". 

Более детально о том, что происходит в отношениях Офиса президента и мэрией Киева, читайте в материале "Телеграф": У Зеленского лопнуло терпение: зачем Банковая вновь воюет против Кличко и чем это закончится.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Виталий Кличко, Киев, ОПУ.
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