Мустафа Найем сообщил о горе в семье

Бывший заместитель гендиректора по управлению активами ГК "Укроборонпрома" Мустафа Найем сообщил о смерти своего отца.

Об этом он написал 18 мая в своем Фейсбуке.

"Вчера вечером ушел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить люблю самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", — написал Мустафа.

Отметим, что мать Мустафы умерла спустя 10 дней после рождения его младшего брата - Маси.

Отец же Наим Найем занимал пост министра образования Афганистана, отвечая за строительство все учебных объектов в стране.

Вся семья переехала из Афганистана в Москву в 1989 году, когда СССР вывел войска из Афганистана, а уже через год, в 1990 году они переехали в Киев.

Напомним, что 29 апреля Мустафа Найем покинул ГК "Укроборонпром", а его должность была упразднена.