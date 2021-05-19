Член ЦИК будет искать правду в ЕСПЧ: Виталий Грень рассказал детали своей туманной отставки

На прошлой неделе советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что к президенту Украины поступило представление председателя Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий одного из членов комиссии - Виталия Греня. Более подробно о ситуации он пообещал рассказать позже. Сам Виталий Грень в комментарии "Телеграфу" рассказал о причинах таких действий и сказал, что 17 мая подал иск к ОАСК, где будет обжаловать действия заместителя председателя ЦИК, который внес такое представление.

"Вся эта история с привлечением меня к ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, изначально далека от закрепленного в Конституции Украины принципа верховенства права. Возможно, кому-то не нравится моя позиция как члена ЦИК, может кто-то хочет занять мое место - я точно не знаю ", - заявил Грень.

Он пояснил, что публично претензия возникла из-за того, что на момент назначения он был основателем и директором ООО "Грень и партнеры", а члену ЦИК запрещено быть руководителем предприятия.

"Дело в том, что процедура моего назначения в октябре 2019 проходила всего пару дней. 3 октября президент Украины внес в парламент соответствующее представление, а уже 4 октября Верховная Рада Украины избрала меня на должность. На момент назначения я был основателем и директором ООО "Грень и партнеры". Компания не осуществляла деятельности, счетов не было, сотрудников тоже не было, ни копейки дохода от этого предприятия я не получил", - рассказывает Грень.

По его словам, в связи с тем, что члену ЦИК запрещено быть руководителем предприятия, он сразу же предпринял все необходимые действия для предотвращения нарушения законодательства. При этом перерегистрация предприятия не делается за один день, особенно, когда отсутствуют сотрудники. Поэтому объективна требовало времени.

"Поэтому после назначения, несмотря на все мои усилия по освобождению от должности в этом предприятии, некоторое время я считался в реестре как руководитель. На указанные обстоятельства обратила внимание судья Печерского районного суда города Киева Смык С.И., когда протокол НАПК вместе с другими документами попал в суд, и вернула дело на обработку в НАПК. Агентство указанное судебное решение проигнорировало, и вновь отправило дело с теми же документами в Печерский суд ", - продолжает Грень.

На этот раз дело попало уже к другому судье - Константиновой К.Э., которая не обратила внимания на невыполнение НАПК решения своей же коллеги, признала его виновным и приговорила штраф в размере 5100 грн без освобождения от должности.

"Далее. Киевский апелляционный суд фактически переписал решение суда первой инстанции, не предоставив никакой оценки доводам, указанным в моей апелляционной жалобе. Зато ни о каком освобождении от должности в решении апелляционного суда речи не шло. Как законопослушный гражданин штраф я заплатил, - рассказывает Виталий Грень. - На сегодня есть четкие требования антикоррупционного законодательства, которые говорят, что в случае, когда в решении суда прямо не указано об освобождении лица от должности, то к такому лицу не применяется безусловное освобождение".

Однако, говорит он, 5 мая в ЦИК поступило письмо НАПК о его увольнении, а уже 7 мая президенту Украины внесено представление о досрочном прекращении его полномочий члена ЦИК.

Член ЦИК уверяет: правоту своей позиции будет доказывать в административных судах, а также обратится в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что еще 13 сентября 2019 Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий прежнего состава ЦИК, несмотря на то, что члены ЦИК избираются сроком на семь лет. Тогдашние члены ЦИК назвали это решение "политически мотивированным". Не под запись собеседники в Раде говорили, что локомотивом этих изменений был тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан, ведь уже традиционно, каждая власть в Украине пытается назначить максимально удобный для себя состав ЦИК, что обычно облегчает течение любых выборов в Украине. Поскольку каждый голос члена комиссии имеет вес при рассмотрении тех или иных важных вопросов.