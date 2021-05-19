Кандидат на пост Степанова Ляшко дал громкое обещание

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который на сегодняшний день является основным кандидатом на пост главы МОЗ, дал громкое обещание. По словам чиновника, если он станет министром, то за первые 100 дней от коронавируса будут привиты 5 млн украинцев.

Эти слова прозвучали на сегодняшнем заседании профильного комитета.

Ляшко сказал, что планирует за 100 дней использовать 10 млн доз антиковидных вакцин - этого хватит для 5 млн человек (вакцинация от коронавируса предусматривает 2 дозы с интервалом на человека).

Отметим, что комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам поддержать назначение государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо Максима Степанова, которого уволили вчера как раз из-за срыва кампании по вакцинации.

Ранее в МОЗ рассказали о том, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса и сколько человек столкнулись с побочными эффектами.