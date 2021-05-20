Зеленский записал себе в "плюсы" земельную реформу: "это реальные действия"

Президент Украины Владимир Зеленский называет земельную реформу одним из своих достижений и исполнением своего обещания.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

"Мы строим страну, как я и обещал, где земля принадлежит народу. Это не лозунг, а действительно реформа", - сказал он.

Он отметил, что на сегодня "где-то 11 законов" полностью или "почти проголосованы" Верховной Радой в рамках внедрения земельной реформы.

"И вместо грязных слов, тракторов на Банковой, возле Верховной Рады, Кабмина, мы передали тысячи гектаров людям на местах", - сказал Зеленский, назвав это "реальными действиями, а не словами".

Больше по теме введения рынка земли в Украине читайте в материале "Телеграфа" из спецпроекта "Гордость Украины", посвященного 30-й годовщине обретения независимости.