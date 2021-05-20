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Четверг, 20.05.2021
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Зеленский пообещал, что Тимошенко, Громайсмана и Яценюка больше у власти не будет

Зеленский пообещал, что Тимошенко, Громайсмана и Яценюка больше у власти не будет
13:24 Сегодня Телеграф скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что такие политики, как экс-премьер-министры Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, в его каденцию президентом во власти представлены не будут.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

"Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, таких как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей, с таким опытом, вы не увидите (во власти – ред.)", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что пришедшие во время его президентства во власть в качестве "новых лиц" политики и управленцы тоже "уже с опытом".

Зеленский выразил убеждение, что его команда справляется с теми вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной, а кто не справляется, тех отправляют в отставку.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

Все по теме:

Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Власть, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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