Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский, а парламентскую гонку с 24,8% поддержки выиграла бы "Слуга народа".

Об этом можно судить по итогам опросов социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, в президентском рейтинге на втором месте с 12,8% поддержки оказался бы бывший президент Петр Порошенко, на третьем (11,9%) - Юрий Бойко. Ему в спину дышит Юлия Тимошенко (11,1%) 7,6% - Игорь Смешко и 5,1% набрал бы Евгений Мураев.

Что касается парламентского рейтинга, то "серебро" досталось бы "Европейская солидарность" - 13,5%, а бронза "Оппозиционной платформе - "За життя" - 13,2%, на четвертом месте - "Батькивщина" - 11,8%.

Как сообщал "Телеграф", если бы президентские выборы проходили в начале апреля, в победителях также был Владимир Зеленский. Тогда показатель его поддержки составлял 24,9%.