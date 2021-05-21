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Пятница, 21.05.2021
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Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)

Зеленский и "слуги" - в лидерах: за кого бы прямо сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)
14:10 Сегодня Телеграф

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский, а парламентскую гонку с 24,8% поддержки выиграла бы "Слуга народа".

Об этом можно судить по итогам опросов социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, в президентском рейтинге на втором месте с 12,8% поддержки оказался бы бывший президент Петр Порошенко, на третьем (11,9%)  - Юрий Бойко. Ему в спину дышит Юлия Тимошенко (11,1%)  7,6% - Игорь Смешко и 5,1%  набрал бы Евгений Мураев.

Опрос по президентским и парламентским выборам в Украине

Что касается парламентского рейтинга, то "серебро" досталось бы  "Европейская солидарность" - 13,5%, а бронза "Оппозиционной платформе - "За життя" - 13,2%, на четвертом месте - "Батькивщина" - 11,8%.

Опрос по президентским и парламентским выборам в Украине

Как сообщал "Телеграф", если бы президентские выборы проходили в начале апреля, в победителях также был Владимир Зеленский. Тогда показатель его поддержки составлял 24,9%.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Выборы, Владимир Зеленский.
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