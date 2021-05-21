Каждый седьмой украинец до сих пор считает беглого Януковича лучшим президентом (инфографика)

Большинство украинцев считает Леонида Кучму лучшим президентом в истории независимой Украины.

Это следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-18 мая.

Результаты исследования показали, что Кучму считают лучшим президентом 23% опрошенных, 18% назвали лучшим президентом Владимира Зеленского, а 14% - Петра Порошенко.

Примечательно, что имя Виктора Януковича в этом контексте назвали 13% опрошенных.

Впрочем, недалеко от него оказался и первый президент Украины Леонид Кравчук - 12%.

Наименее положительно украинцы оценили деятельность Виктора Ющенко - его поддержали лишь 7%.

Опрос проводился методом методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) среди 2500 респондентов, проживающих в разных уголках Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как сообщалось ранее, Зеленский продолжает сохранять лидерство среди возможных кандидатов на президентский пост.