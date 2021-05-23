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Меньше сантиментов, но те же спецэффекты: как власть изменила Зеленского за два года президентства

Меньше сантиментов, но те же спецэффекты: как власть изменила Зеленского за два года президентства
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не спроста выбрал завод "Антонова" в качестве места, где можно провести пресс-конференцию. 

Об этом и о том, какие изменения произошли в главе государства за два года руководства Украиной, рассказала "Телеграфу" политический психолог Светлана Чунихина.

Она убеждена, что Зеленский выбрал завод "Антонова", чтобы подкрепить свой тезис "мы строим страну, которая строит", а также подчеркнуть индустриальный контекст своему выступлению. 

Чунихина говорит, что это может понравиться части его избирателей, но у других украинцев может вызвать раздражение, поскольку Зеленский злоупотребляет спецэффектами, которыми подменяют содержание. 

"И ход пресс-конференции показал, что он продолжает эксплуатировать эти ресурсы в своей коммуникации", - сказала она.

Несмотря на это, отмечает психолог, в Зеленском произошли определенные изменения, которые соответствуют человеку, входящем во власть. 

"Мало кто может сопротивляться нескромному обаянию власти. Кроме того, Владимир Зеленский обязан был допустить в себе эти изменения, иначе бы он не смог полноценно исполнять свои обязанности", - сказала она. 

Чунихина подчеркнула, что должность главы государства налагает на человека необходимость соответствовать неким поведенческим канонам и если бы Зеленский эти каноны отвергал, то был бы совсем другим президентом. При этом, отмечает она, не факт, что было бы лучше. 

"Владимир Зеленский этот канон принял как должное, в его личности происходят определенные трансформации. Кстати, они и сам их отмечает в себе, заявляя, что стал менее сентиментальным и более прагматичным", - сказала психолог. 

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Владимир Зеленский, Светлана Чунихина.
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