Украину ждет новая ревизия? В Киев пожалует делегация Конгресса США - названы цели визита

На следующей неделе делегация США посетит восточную Европу и наведается в Украину.

Об этом сообщает Европейская правда.

Возглавит делегацию сенатор Джинн Шейхин, которая является старшим членом комитета по международным вопросам. Кроме нее в составе делегации будут сенатор-республиканец Роб Портман и сенатор-демократ Крис Мерфи.

Делегация встретится в Литве с главой оппозиции Беларуси Светланой Тихановской и главой МИД страны Габриэлюсом Ландсбергисом, где обсудят перехват самолета Ryanair и задержание экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Грузии сенаторы передадут сигнал о двухпартийной поддержке народу в его стремлении по укреплению демократии.

В Украине они выскажут солидарность с Украиной, продолжающей борьбу с все более агрессивной Россией, а также будут поощрять правительство к продолжению реформ и усилению демократии.

"Мы поддерживаем Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции, и США стремятся играть вспомогательную роль, чтобы сделать их членство в НАТО и ЕС реальностью", - сказала Шахин.

Представители США проведут встречу с украинским правительством, а затем пообщаются с прессой.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден, перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным, может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.