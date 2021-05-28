"Почему я отказалась? Несложно догадаться". Стало известно, кому Зеленский предлагал должность своего пресс-секретаря

Главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева могла стать пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского вместо Юлии Мендель, однако ответила главе государства отказом.

Об этом пишет издание "Гордон".

По словам Мусаевой, Зеленский в 2019 году предложил ей должность своего пресс-секретаря.

"Да, такое предложение поступало. Почему я отказалась? Несложно догадаться. Я журналист от а до я. Я не могу себя представить по ту сторону баррикад и то, что мне придется где-то врать или манипулировать... К сожалению, работа пресс-секретаря в чем-то это подразумевает. Я не подходящий человек на эту должность. Абсолютно", – говорит Мусаева.

С Зеленским она говорила по телефону, и предложение ее очень удивило, так как свою заявку на эту должность она не подавала.

Напомним, у Зеленского рассказали, почему на самом деле уволилась Мендель.