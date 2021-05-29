Стадо известно, кто займет кресло главного санврача Украины вместо Ляшко

Новым главным санврачом Украины может стать и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин. Его кандидатура будет преложена кабинету министров.

Об этом 29 мая на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, он подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал вместе с ним во время пандемии.

Ляшко также предложил назначить Петра Емца замминистром здравоохранения по экономическому блоку.

Примечательно, что главный санврач также является одним из замглавы Минздрава.

Напомним, что с 29 мая, в столице Украины, также на Львовщине были открыты центры для вакцинации от коронавируса, клиентами которых станут граждане, заранее зарегистрировавшиеся в список ожидания прививок от вируса в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.