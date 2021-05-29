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Стадо известно, кто займет кресло главного санврача Украины вместо Ляшко

Стадо известно, кто займет кресло главного санврача Украины вместо Ляшко
18:12 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Новым главным санврачом Украины может стать и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин. Его кандидатура будет преложена кабинету министров.

Об этом 29 мая на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, он подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал вместе с ним во время пандемии.

Ляшко также предложил назначить Петра Емца замминистром здравоохранения по экономическому блоку.

Примечательно, что главный санврач также является одним из замглавы Минздрава.

Напомним, что с 29 мая, в столице Украины,  также на Львовщине были открыты центры для вакцинации от  коронавируса, клиентами которых станут граждане, заранее зарегистрировавшиеся в список ожидания прививок от вируса в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Сергей Кузин, Виктр Ляшко, Виктр Ляшко.
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