Больше 20 нардепов вообще не голосовали в Раде в мае (инфографика)

Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков в Верховной Раде в мае.

Эту статистику КИУ обнародовал на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, 21 народный депутат не проголосовал в мае ни разу. В этот список вошли:

Юрий Бойко ( "Оппозиционная платформа" За жизнь")

Сергей Левочкин (ОПЗЖ)

Антон Яценко ( "Батькивщина")

Ренат Кузьмин (ОПЗЖ)

Федор Христенко (ОПЗЖ)

Сергей Ларин (ОПЗЖ)

Илья Кива (ОПЗЖ)

Причем официально отсутствующими в этот период были:

Александр Абдуллин ( "Батькивщина")

Константин Бондарев ( "Батькивщина")

Виктория Вагнер ( "Слуга народа")

Юлия Гришина ( "Слуга народа")

Степан Ивахив ( "За будущее")

Тарас Козак (ОПЗЖ)

Александр Куницкий ( "Слуга народа")

Виктор Медведчук (ОПЗЖ)

Вадим Рабинович (ОПЗЖ)

Юлия Светличная (внефракционный)

Сергей Соболев ( "Батькивщина")

Евгений Шевченко ( "Слуга народа")

Евгений Яковенко (внефракционный)

Также в КИУ добавили, что участие в 100% голосований Совета приняли только 10 народных депутатов. При этом в мае активнее всех голосовали "слуги".

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев на свой День рождения, 2 июня, пришел на заседание Верховной Рады с зеленым шариком.