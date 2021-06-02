Больше 20 нардепов вообще не голосовали в Раде в мае (инфографика)

Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков в Верховной Раде в мае.
Эту статистику КИУ обнародовал на своей странице в Facebook.
Как выяснилось, 21 народный депутат не проголосовал в мае ни разу. В этот список вошли:
Причем официально отсутствующими в этот период были:
Также в КИУ добавили, что участие в 100% голосований Совета приняли только 10 народных депутатов. При этом в мае активнее всех голосовали "слуги".
Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев на свой День рождения, 2 июня, пришел на заседание Верховной Рады с зеленым шариком.