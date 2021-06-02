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Больше 20 нардепов вообще не голосовали в Раде в мае (инфографика)

Больше 20 нардепов вообще не голосовали в Раде в мае (инфографика)
15:02 Сегодня Телеграф

Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков в Верховной Раде в мае.

Эту статистику КИУ обнародовал на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, 21 народный депутат не проголосовал в мае ни разу. В этот список вошли:

  • Юрий Бойко ( "Оппозиционная платформа" За жизнь")
  • Сергей Левочкин (ОПЗЖ)
  • Антон Яценко ( "Батькивщина")
  • Ренат Кузьмин (ОПЗЖ)
  • Федор Христенко (ОПЗЖ)
  • Сергей Ларин (ОПЗЖ)
  • Илья Кива (ОПЗЖ)

Причем официально отсутствующими в этот период были:

  • Александр Абдуллин ( "Батькивщина")
  • Константин Бондарев ( "Батькивщина")
  • Виктория Вагнер ( "Слуга народа")
  • Юлия Гришина ( "Слуга народа")
  • Степан Ивахив ( "За будущее")
  • Тарас Козак (ОПЗЖ)
  • Александр Куницкий ( "Слуга народа")
  • Виктор Медведчук (ОПЗЖ)
  • Вадим Рабинович (ОПЗЖ)
  • Юлия Светличная (внефракционный)
  • Сергей Соболев ( "Батькивщина")
  • Евгений Шевченко ( "Слуга народа")
  • Евгений Яковенко (внефракционный)

Также в КИУ добавили, что участие в 100% голосований Совета приняли только 10 народных депутатов. При этом в мае активнее всех голосовали "слуги".

Как нардепы голосовали в Раде в мае

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев на свой День рождения, 2 июня, пришел на заседание Верховной Рады с зеленым шариком.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Верховная Рада, Нардепы, Виктор Медведчук, Илья Кива, Голосования, Слуги народа.
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