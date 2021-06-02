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Среда, 02.06.2021
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В Кабмине наконец нашли замену Ляшко: что известно о новом санвраче Украины

В Кабмине наконец нашли замену Ляшко: что известно о новом санвраче Украины
16:45 Сегодня Телеграф

В среду, 2 июня, Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача Украины, которым стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным санитарным врачом", - цитирует свой источник СМИ.

Стоит отметить, что Игорь Кузин - эпидемиолог, спец в сфере общественного здоровья. Окончил Донецкий медуниверситет в 2007 году, а в 2016-м - стал магистром медуниверситета в болгарской Варне. 

Свою карьеру он начал в Севастополе, где четыре года проработал в районной СЭС в отделе коммунальной гигиены. 

С 2019 года он исполнял обязанности гендиректора Центра общественного здоровья, а после стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Кроме того, именно Кузина назначили замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, который еще недавно занимал пост главного санитарного врача Украины. Они оба работали вместе с начала пандемии в нашей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что новоиспеченный глава МОЗ сделал важное заявление о карантине в Украине летом.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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