"Легкой прогулки не получится": Джемилев оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину

Россия не станет предпринимать попытки силой проложить сухопутный коридор до Каховского водохранилища для обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой.

Таким мнением поделился с "Телеграфом" лидер крымскотатарского национального движения и народный депутат Мустафа Джемилев.

"Угроза вторжения на территорию Украины с целью захватить территорию от Крыма до Каховского водохранилища кажется реалистичной лишь теоретически", - сказал он.

По его словам, подобная затея может обернуться для России колоссальными материальными и человеческими потерями.

Джемилев подчеркнул, что нынешняя Украина уже не та, которой была до начала российской агрессии и в настоящее время имеет не только 250-тысячную армию, но и около миллиона резервистов, среди которых многие уже имеют реальный боевой опыт.

Кроме того, Россия может столкнуться с большими проблемами со стороны мирового сообщества.

"Поэтому легкая прогулка до Каховки у россиян уж точно не получится", - сказал он.

Тем не менее, он предлагает не забывать, что власти РФ не руководствуются интересами своей страны, а "средневековыми имперскими амбициями". Из-за этого Украине стоит быть готовой ко всему.

Напомним, Джемилев также рассказал "Телеграфу" о том, какое будущее ждет Крым, а также поможет ли "Крымская платформа" вернуть полуостров Украине.