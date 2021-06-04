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"Легкой прогулки не получится": Джемилев оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину

"Легкой прогулки не получится": Джемилев оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину
06:49 Сегодня Телеграф

Россия не станет предпринимать попытки силой проложить сухопутный коридор до Каховского водохранилища для обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой. 

Таким мнением поделился с "Телеграфом" лидер крымскотатарского национального движения и народный депутат Мустафа Джемилев. 

"Угроза вторжения на территорию Украины с целью захватить территорию от Крыма до Каховского водохранилища кажется реалистичной лишь теоретически", - сказал он. 

По его словам, подобная затея может обернуться для России колоссальными материальными и человеческими потерями.

Джемилев подчеркнул, что нынешняя Украина уже не та, которой была до начала российской агрессии и в настоящее время имеет не только 250-тысячную армию, но и около миллиона резервистов, среди которых многие уже имеют реальный боевой опыт. 

Кроме того, Россия может столкнуться с большими проблемами со стороны мирового сообщества. 

"Поэтому легкая прогулка до Каховки у россиян уж точно не получится", - сказал он. 

Тем не менее, он предлагает не забывать, что власти РФ не руководствуются интересами своей страны, а "средневековыми имперскими амбициями". Из-за этого Украине стоит быть готовой ко всему. 

Напомним, Джемилев также рассказал "Телеграфу" о том, какое будущее ждет Крым, а также поможет ли "Крымская платформа" вернуть полуостров Украине.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Мустафа Джемилев.
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