Арестович про Зеленского: "У него есть яйца!"

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Вот Зеленского называют клоуном… Я вам скажу такую вещь - те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Они очень сильно ошибаются. Дело в том, что это уже поняли в России и через год примерно окончательно поймет Запад и наша внутренняя оппозиция. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, одновременно контрабандистам, одновременно "ворам в законе" и одновременно Путину. Это надо яйца иметь, понимаете? Он способен на поступки", - заявил Алексей Арестович.

По его мнению, Зеленский перешел красную линию, так как мешает интересам многих людей, которые "не прощают подобного".

"Он же не всю жизнь будет президентом, правильно? И как его не охраняй, надо будет прятать семью, родителей. Вы думаете, он этого не понимает? Он пошел на это все ради Украины. Он реально хочет поменять страну. Он очень смелый, решительный человек", - считает советник главы ОП.

Очень скоро, продолжает спикер Украины в ТКГ, и Запад, и внутренняя оппозиция поймут, что клоун здесь кто угодно, но только не Зеленский.

Напомним, Арестович считает, что Россия стала технологическим хабом для Китая.