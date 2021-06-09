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Я же не в числе "порохоботов": Арестович объяснил, почему переметнулся к Зеленскому

Я же не в числе "порохоботов": Арестович объяснил, почему переметнулся к Зеленскому
23:39 Ср, 9 Июнь 2021 Телеграф

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил, почему он сначала хвалил президента Украины Петра Порошенко, а после - переметнулся на сторону Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

По словам Арестовича, хвалить Зеленского он начал еще до его победы на выборах.

"Я оцениваю реальные шаги. С самого начала, если вы внимательно посмотрите, я говорил, что Зеленский человек хороший, хочет добра Украине. Я говорил, что он непрофессиональный и команда у него непрофессиональная. Как это – в воюющей державе ставить человека, который не любит войну. Я оценивал не Зеленского, а людей, которые такое решение принимали, когда голосовали за Зеленского. Война – это последний аргумент. А Порошенко при всех его недостатках – президент воюющей страны, воевал, обеспечивал планирование - стратегическое, оперативное", - вспоминает спикер Украины в ТКГ. 

Арестович говорит, что изначально он критиковал и Порошенко - до того, как он занялся армией Украины.

"Я не призывал голосовать, но я сделал ставку на него как на кандидата, но я же не в числе порохоботов записных. Я высказывал свое мнение", - говорит Арестович.

Он не скрывает, что у него были достаточно большие опасения относительно того, насколько Зеленский зависим от России. Дескать, говорили о связях с Портновым, с Коломойским.

"А потом он назначает на ключевые должности, на спецслужбы, силовые структуры людей, которых я лично хорошо очень знаю - Галаган, Машовец, замглавы Офиса президента по нацбезопасносты, Буданов – личный враг Кремля. Это мои старые приятели. Я с ними лейтенантами начинал двадцать лет назад", - говорит советник главы ОП.

Ранее Арестович заявил, что до октября 2021 года в Европе может измениться вся политическая архитектура, в результате чего положение Украины будет ухудшаться.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Порошенко, Зеленский, Интервью, Арестович, советник главы ОП.
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