Одна из ключевых стран ЕС решилась поддерживать европейские стремления Украины

Италия официально поддержала европейские стремления Украины.

Об этом глава МИДа Италии Луиджи Ди Майо сообщил во время брифинга со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой 10 июня.

По словам Ди Майо, в Италии будут всеми способами поддерживать Украину в европейских стремлениях. В Рим также показали готовность оказывать поджржку в проведении реформ в Украине для полной имплементации Соглашения о вступлении в ЕС.

На данный момент властям Италии удовлетворяет результаты, которые принесло подписание Согласшения об ассоциации и ввод безвизового режима с ЕС.

Отметим, Ди Майо, является членом 4-й по величине партии в Италии - правопопулистского "Движения пяти звезд".

Напомним, что в МИД Украины назвали "политическим" - отказ властей Германии от поставок оружия в Украину.