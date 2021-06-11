Известный украинский телеканал возглавил политтехнолог Януковича и Медведчука: что о нем известно

Украинский телеканал "Наш" возглавил политтехнолог Владимир Грановский, который ранее работал в штабе экс-президента Виктора Януковича и проектах нардепа Виктора Медведчука.

О его назначении сообщил в Facebook правозащитник Михаил Чаплыга.

По его словам, Грановский - профессионал с большой буквы, умный, жесткий и с заявкой на успех.

Позже информацию о новом гендиректоре подтвердили и в пресс-службе телеканала "Наш", заявив, что вместе с Грановским они хотят стать лидерами на телевизионном рынке Украины.

Известно, что в 90-х Владимир Грановский учился на факультете философии Московской школы культурной политики, после чего работал замдиректора по развитию программ Международного центра перспективных исследований.

В 1998 году назначен главой наблюдательного совета Агентства гуманитарных технологий, а в 2000-х начинает сотрудничать с известными политиками Украины.

Так, с 2004 года политтехнолог трудился в штабе тогда еще кандидата в президенты Виктора Януковича. Об этом ранее сообщал журналист Сергей Лещенко.

"Именно группа Грановского, в которую входили российские консультанты Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев, нарисовали плакаты о трех сортах украинцев. И именно вброшенные ими границы сегрегации украинцев со временем стали линией раздела Украины в российской пропаганде", – отмечал Лещенко в 2014 году.

Кроме того, по словам журналиста, Владимир Грановский также сотрудничал с проектами, связанных с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого сейчас подозревают в госизмене. Также в Сети есть информация о том, что именно Грановский был неформальным куратором информационной политики канала "Интер" и участвовал в кампании по блокированию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

На сегодняшний день Грановский является совладельцем британской компании Granovski & Associates Limited и владеет недвижимостью в Лондоне.

Напомним, ранее украинский телеканал "Наш" серьезно оштрафовали из-за "ролевых игр" с марионетками террористов.