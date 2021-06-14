Дело Майдана: в Украине суд впервые приговорил к реальным сроком беркутовцев

В Украине впервые вынесли приговор беркутовцам по делам Майдана. Так, Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня засудили на три года.

Об этом 14 июня в Фейсбуке сообщила адвокат Евгения Закревская.

По ее словам судили беркутовцев по статьям: ч. 2 ст. 365 (за превышение служебных полномочий), статье 340 (за препятствование проведению митингов), а также статье 366 (за служебное подделывание).

"Это первый реальный приговор беркут по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30-го ноября!... Надеюсь к апелляции Аваков не обеспечит им зеленый коридор к "свободным республик"...", — написала Закревская.

Напомним, что 5 мая испанские полицейские задержали украинца, который якобы подозревается в убийстве двух силовиков в 2013 году во время событий на Майдане.