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В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали
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В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали

В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф

Испанские полицейские задержали украинца, который якобы подозревается в убийстве двух силовиков в 2013 году во время событий на Майдане.

Об этом сообщает местная полиция.

По их данным задержанный украинец явно скрывался от полиции, жил в хижине в сельской глубинке. Арестовали мужчину в городе Пусоль, что в Валенсии, поскольку украинские силовики подали его в международный розыск.

Майдан стал аналогом Запорожской сечи, туда приехали со всех уголков Украины, - рассказ очевидца

Розыски гражданина Украины начались в Испании в апреле прошлого года, когда стало известно, что он может находиться в Валенсии.

Известно, что задержанный регулярно ездил на общественном транспорте, ввел "кочевой" образ жизни, постоянно меняя место от Барселоны и Мадрида до Валенсии.

В заявлении полиции указывается, что правоохранители установили специальную технику, чтобы обнаружить местонахождение хижины украинца. Вскоре его там и арестовали.

Как сообщал "Телеграф",  ранее украинская журналистка Дарья Бура рассказала про свой разговор в поезде с украинцем из Закарпатья, который постоянно ездит на заработки в Чехии, но уверен, что "в Украине уже ничего хорошего не будет".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Испания, Майдан, Задержания.
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