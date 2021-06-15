Россияне пошли на "шантаж и пренебрежение" ради контроля над границей с Украиной - Кулеба

Россия пригрозила наблюдателям ОБСЕ полной приостановкой их работы на границе с Украиной.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместного брифинга с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде.

По его словам, в мае Россия сократила сроки действия мандата СММ на пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково", а ныне и вовсе угрожает закрыть эти миссии.

"Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хоть что-нибудь из военных усилий, предпринимаемых Россией вдоль российско-украинской границы", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что наша страна настаивает на продлении мандата миссии наблюдателей, а также считает, что единственным способом преодолеть "шантаж и пренебрежение" России является принципиальная позиции ОБСЕ, которую Украина всеми силами будет поддерживать.

Напомним, генерал-лейтенант Василий Богдан ранее рассказал "Телеграфу" почему многие западные топ-чиновники лояльно относятся к России.