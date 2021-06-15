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Россияне пошли на "шантаж и пренебрежение" ради контроля над границей с Украиной - Кулеба

Россияне пошли на "шантаж и пренебрежение" ради контроля над границей с Украиной - Кулеба
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Россия пригрозила наблюдателям ОБСЕ полной приостановкой их работы на границе с Украиной.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместного брифинга с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде. 

По его словам, в мае Россия сократила сроки действия мандата СММ на пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково", а ныне и вовсе угрожает закрыть эти миссии.

"Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хоть что-нибудь из военных усилий, предпринимаемых Россией вдоль российско-украинской границы", - сказал Кулеба. 

Глава МИД Украины указал, что наша страна настаивает на продлении мандата миссии наблюдателей, а также считает, что единственным способом преодолеть "шантаж и пренебрежение" России является принципиальная позиции ОБСЕ, которую Украина всеми силами будет поддерживать. 

Напомним, генерал-лейтенант Василий Богдан ранее рассказал "Телеграфу" почему многие западные топ-чиновники лояльно относятся к России.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, ОБСЕ, Донбасс, Дмитрий Кулеба.
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