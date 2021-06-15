На Западе многие лояльны к РФ, потому что Кремль трудоустраивает бывших топ-политиков Европы у себя, – генерал

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поделился с "Телеграфом" ожиданиями от встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также опасениями касательно поведения ряда европейских лидеров, явно подыгрывающих РФ.

– Оцените перспективы встречи президентов США и РФ, намеченной на 16 июня в Женеве?

– Больших надежд на встречу российского ордынца Путина и американского ковбоя Байдена я не имею. В последнее время Путин ведет себя достаточно агрессивно. Задирается. То наваливается с критикой на Украину, то на ЕС и коллективный Запад. Мол, "не нужно милитаризовать Украину, не давайте ей оружие". Недавно прозвучало заявление, что НАТО – это "красные линии", за которые Украина и Запад не могут перейти.

Дескать, подлетное время ракет уменьшается на 7-10 минут… А для Украины какой подлетный час со стороны России? Явные манипуляции, которыми российское руководство пытается поднять ставки, чтобы выпустить в публичное пространство некие сигналі. Если не удастся чего-то добиться на встрече, то у Кремля, по их мнению, будут причины говорить: "мы занимали принципиальную позицию, с нами не согласились".

Мягко говоря, не очень деликатно (впрочем, это классическое поведение ордынца) со стороны Путина называть Байдена политическим карьеристом, при этом хвалить Трампа как выдающегося президента и деятеля. Это рассчитано на давление на новую американскую администрацию и мобилизацию трампистских сил в США. Плюс – традиционная для путинского режима демонстрация позиции: "нам море по колено, мы такие сильные и богатые, можем кого хотим и как хотим называть, что хотим делать".

– Именно это заставляет сомневаться, что можно достичь некой принципиальной договоренности?

– Это и не только. Известно, что будет отдельна пресс-конференция Байдена с различными медиа. И Путина – с пулом Кремля. Это тоже говорит, что ожидать прорывных решений от этой встречи не стоит. Саммит будет ознакомительным. Проба пера, зондирование позиций друг друга. Насколько, кто и к каким готов компромиссам. И приведут ли эти компромиссы к чему-то позитивному.

– Но какие-то договоренности возможны?

– Можно надеяться лишь на ограничение стратегических вооружений, подвижки в вопросах борьбы со сменой климата, вопросах нетоксичных торгово-экономических отношений, где пока нет санкций со сторон США и ЕС. Это позволит в какой-то мере стабилизировать отношения, сделать их более прогнозируемыми

– С кем еще стоило бы встретиться Байдену?

– На мой взгляд, стратегически более верно для Байдена было бы встретиться до Путина с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Потому что КНР и РФ – несравнимые величины сейчас. Китай – одна из лидирующих экономик мира, его техника уже путешествует по Марсу, передавая на Землю соответствующие материалы. Да, Китай – тоталитарная страна. Но очень мощная. И чтобы не дать Путину возможности манипулировать Байденом в ракурсе возможного сближения РФ и КНР, американскому лидеру нужно было бы сперва поговорить с китайцами. А уж потом с россиянами. Прежде всего, чтобы не допустить тесного альянса РФ и КНР. Потому что такой альянс, безусловно, может создать серьезную угрозу для европейской и мировой безопасности. Думаю, после встречи с Си Цзиньпином американская сторона смогла бы продемонстрировать Путину, что китайцы – не такие уж союзники в борьбе с США и ЕС, как думают в РФ. Надеюсь, в будущем этой оси Пекин-Москва, возможно, КНДР, не будет. Если эти ресурсы будут объединены – демографические, географические, оборонные, то мир окажется перед серьезными вызовами.

– Есть ли основания полагать, что Украина может стать разменной монетой в геополитических играх?

– Очень бы этого не хотелось. Но мы имеем ряд неприятных сигналов. Так, в окружении Байдена есть соглашательская группа во главе с Керри (Джон Керри – государственный секретарь США при президентстве Обамы, специальный представитель президента США Байдена по вопросам климата с 20 января 2021 года – прим. ред.), которая выступает за развитие более тесных связей с РФ. Более того, они снова носятся с идеей о "перезагрузке" американо-российских отношений. С чем в свое время носились Обама и Керри. Ничем хорошим это не закончилось тогда и не закончится сейчас, если Белый дом на этой пойдет. Потому что Кремль, путинская Россия, как только кто-то идет на уступки, на компромисс, расценивает это как слабость. И закручивает, как говорят, вентиль, продолжая экспансию, агрессию, усиливая свое влияния.

– Как должны действовать в нынешних условиях Украина и коллективный Запад?

– Мастерство наших руководителей должно быть в том, чтобы не позволить использовать Украину как разменную фигуру на шахматной доске геополитики. Нашему государству следует проводить реальные реформы, занимать очень взвешенную, но решительную и принципиальную позицию в политико-дипломатических отношениях. И здесь велика роль посольств США, посольств Украины в разных странах. Запад же не должен своими действиями поднимать значимость Путина как глобального политического игрока. Это никакой пользы не принесет ни Западу, ни тем странам, которые страдают от его агрессии.

– Создается впечатление, что ряд стран, по крайней мере, в Европе, достаточно лояльно относятся ко всему, что творит Россия.

– Так и есть. Меня волнует в этом ракурсе намеченный на июль визит уходящего канцлера Германии Меркель в США для проведения переговоров и по "Северному потоку-2", и по другим проблемам, в том числе, очевидно, и по Украине. Опасаюсь, чтобы не получилось, как в 2014 году, когда Меркель уговорила Обаму не предоставлять и не продавать Украине вооружения. И мы знаем, к чему это привело. Сейчас весь Конгресс – и демократы, и республиканцы – настроены предоставлять нам вооружение, в том числе летальное. Но Меркель может попытаться тут кое-что скорректировать не в нашу пользу. Хоть речь, скорее всего, будет всё же идти о СП-2.

Волнует меня и позиция центрально-европейских стран касательно конфликта между Украиной и Россией. Речь о Германии, Франции, Австрии. Почему-то так получается, что их бывшие высокопоставленные особы сейчас работают на РФ или собираются это сделать. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер входит в совет директоров "Роснефти" и является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 (оператор газопровода "Северный поток-2"). Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин, также вошла совет директоров "Роснефти". Экс-премьера Франции Франсуа Фийона выдвинули в совет директоров российской государственной компании "Зарубежнефть".

Эти люди, когда были при должностях, сделали серьезные услуги Кремлю. И тот теперь таким образом оплачивает их работу. Это говорит о том, что, к сожалению, Запад тоже коррумпирован в целом и его отдельные лидеры в частности – и экономически, и политически.

О том, какие ловушки расставил перед встречей президент РФ Владимир Путин президенту США Джо Байдену, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.

Владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений Тарас Березовец в интервью "Телеграфу" отметил, что Путин затаил обиду на Байдена и готов отомстить.